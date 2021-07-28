В Сумах «Запорожец» въехал в «Ауди» Автопроисшествие произошло 28 июля на улице Героев Крут.

Инспекторы патрульной полиции выяснили, что водитель автомобиля ЗАЗ, двигаясь задним ходом на перекрестке, допустил столкновение с автомобилем Audi Q5, который совершал поворот налево. Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы ДТП и составили на водителя ЗАЗ админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.