В Сумах «Запорожец» въехал в «Ауди»

Инспекторы патрульной полиции выяснили, что водитель автомобиля ЗАЗ, двигаясь задним ходом на перекрестке, допустил столкновение с автомобилем Audi Q5, который совершал поворот налево. Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы ДТП и составили на водителя ЗАЗ админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.
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