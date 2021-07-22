Сумчанка ищет свидетелей ДТП

«Сумы. Ищу свидетелей ДТП 11.07.2021 в 9-30 утра около Симоновки, что по трассе Сумы-Киев сразу на выезде из Сум. Мы были в красной джетте.
Я помню, что там была машина, возможно у кого-то есть видеорегистратор с записью аварии. Буду очень благодарна за репосты.
Ищу машину, которая меня подрезала, а потом водитель даже не вызвал скорую помощь, просто подошёл к нам, посмотрел и уехал. В той машине была ещё женщина. Предварительно это синяя машина, похожая на Рено Кенго», - написала она в Фейсбуке.
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