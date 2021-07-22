Аспирантка СумГУ покинула Олимпиаду после второго раунда турнира по дзюдо

Турчин была одной из семи представительниц Украины в дзюдо на Олимпийских Играх. Как и Дарья Билодид и Елизавета Каланина, украинка дебютировала в женском дзюдо в Токио, пишет Суспільне.
Анастасия Турчин выступала на Олимпиаде-2020 в весе до 78 кг. И была пятой представительницей Украины на турнире в Токио - Дарья Билодид, Артем Лесюк, Георгий Зантарая и Кеджау Ньябали выступления на нем прекратили.
Для Турчин выступление на Олимпиаде-2020 начался с победы. В первом раунде 26-летняя дзюдоистка за 18 секунд до окончания основного времени схватки победила представительницу Эквадора Ванессу Чала (приемом иппоном).
В борьбе за четвертьфинал Турчин соревновалась против нидерландки Гюше Стенгьойс - бронзового призера чемпионата мира-2021.
Столкновение между Турчин и Стенгьойс вышла напряженным. В течение стартовых четырех минут определить победительницу дзюдоистки не смогли - понадобился "золотой счет".
На 6:06 минуте схватки Турчин пропустила прием ваза-ари от нидерландки, который принес той золотое очко. Для украинки выступления в Токио на этом закончились.
26-летняя дзюдоистка, представительница Волынской области, но училась в СумГУ. Где сейчас является аспиранткой.
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