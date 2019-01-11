Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:56345

Полицейские установили очередного сумчанина, который хранил видеозаписи с детской порнографией

В ходе отработки оперативной информации, сотрудники управления миграционной полиции Главного управления Национальной полиции в Сумской области совместно с отделом уголовного анализа полиции области, следователями Сумского районного управления полиции, сотрудниками отдела противодействия киберпреступности в Сумской области, под процессуальным руководством окружной прокуратуры города Сумы, разоблачили мужчину, который по месту жительства хранил детскую порнографию.

«Правонарушителем оказался 40-летний житель областного центра, - комментирует начальник управления миграционной полиции ГУНП в Сумской области Роман Невожай. - Во время проведения обыска, у него по месту жительства было обнаружено и изъято персональный компьютер, на котором хранились файлы детской порнографии».

Сейчас злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 301-1 «Получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение» Уголовного кодекса Украины. За содеянное мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Порно
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Полицейские сообщили о подозрении сумчанину, который хранил детскую порнографию
15.07.2021 17:08

Полицейские сообщили о подозрении сумчанину, который хранил детскую порнографию

В ходе отработки оперативной информации, сотрудники управления миграционной полиции Главного управления Национальной полиции в Сумской области совместно с работниками отдела...

На Сумщине полиция объявила о подозрении распространителю порнографической продукции
05.12.2020 10:43

На Сумщине полиция объявила о подозрении распространителю порнографической продукции

Мужчина создал и содержал дома место разврата, снимал и размещал в сети Интернет видео порнографического характера....

02.10.2020 11:41

В Сумах сообщено о подозрении организатору порностудии и двум порноактрисам

Сумской областной прокуратурой сообщено о подозрении организатору порностудии и двум девушкам, которые создавали соответствующий контент....

В Сумах полиция накрыла подпольную порностудию (видео)
28.09.2020 13:51

В Сумах полиция накрыла подпольную порностудию (видео)

Работники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и сотрудники Следственного управления ГУНП в области разоблачили 23-летнего сумчанина, который...

Конотопчанина будут судить за распространение порнухи
11.01.2019 14:23

Конотопчанина будут судить за распространение порнухи

За распространение порнографической продукции 30-летний конотопчанин предстанет перед судом....

Новости

На Сумщине еще 39 человек подхватили коронавирус
Сегодня 08:43
Президент липоводолинского «Альянса» сделала официальное заявление о будущем команды
Сегодня 11:03
Сумчанка ищет свидетелей ДТП
Сегодня 10:30
Аспирантка СумГУ покинула Олимпиаду после второго раунда турнира по дзюдо
Сегодня 10:12
Полицейские установили очередного сумчанина, который хранил видеозаписи с детской порнографией
Сегодня 09:56
Выпускница Сумского педа отстрелялась на Олимпиаде
Сегодня 09:54
В Псле под Сумами массово погибла рыба. Экоинспекция взяла пробы воды
Сегодня 09:04
ФК «Сумы» сыграет на «Юбилейном»
Сегодня 08:02
На Сумщине детей от 12 лет будут прививать от коронавируса вакциной Pfizer. Но не всех
Вчера 19:10
Украина ввела новые правила пересечения границы для противодействия штамму COVID-19 «Дельта»
Вчера 18:21
В Сумах начнут массовую вакцинацию педагогов
Вчера 18:13
В Ахтырке проезд в маршрутках хотят поднять до 8 грн
Вчера 17:56
view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

Статьи

Почему стоит перейти на iPhone 12
Вчера 16:09
Вірусні гепатити: ситуація на Сумщині та роль громадських організацій в діагностиці й лікуванні захворювання
27.07.2021 14:39
Доставка товаров из Китая: в чем особенности
27.07.2021 14:27
Замість шахової партії сумську «ЄС» обіграли в «дурня»?
27.07.2021 09:16
Як отримати ковідний сертифікат: нові електронні сервіси для українських пацієнтів
26.07.2021 14:41
Передумови медичної кризи Сумщини (частина І)
26.07.2021 13:34
На Сумщине рост заболеваемости коронавирусом в 5 раз выше украинского (итоги недели)
26.07.2021 12:31
Школяр з Сумщини став переможцем олімпіади “Фінансовий геній - 2021” від ПриватБанку та Mastercard
26.07.2021 09:46
Валентин Добров: Федорченко і Нагорний починають дерибан власності громади
23.07.2021 19:17
Большие картины – стильное решение в интерьере ®
23.07.2021 17:38
Двух СБУшников отпустили, а третий "запел": новые детали нападения на сумских пограничников
22.07.2021 21:19
Валерій Партала: Моя справа – помста Бови за наші антикорупційні розслідування
22.07.2021 09:33
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Чорна вдова (Кейт Шортланд, 2020)
Чорна вдова (Кейт Шортланд, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.20
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Пограйся зі мною (Адріан Гарсія Больяно, 2021)
Пограйся зі мною (Адріан Гарсія Больяно, 2021)
Кино Планета Кіно
20.40
Красуня на драйві (Таня Вакслер, 2021)
Красуня на драйві (Таня Вакслер, 2021)
Кино Планета Кіно
14.25; 20.35; 22.30
Демонік (Ніл Бломкамп, 2021)
Демонік (Ніл Бломкамп, 2021)
Кино Планета Кіно
12.20; 16.15; 22.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.