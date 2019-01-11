Полицейские установили очередного сумчанина, который хранил видеозаписи с детской порнографией

«Правонарушителем оказался 40-летний житель областного центра, - комментирует начальник управления миграционной полиции ГУНП в Сумской области Роман Невожай. - Во время проведения обыска, у него по месту жительства было обнаружено и изъято персональный компьютер, на котором хранились файлы детской порнографии».
Сейчас злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 301-1 «Получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение» Уголовного кодекса Украины. За содеянное мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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