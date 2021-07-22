Выпускница Сумского педа отстрелялась на Олимпиаде

Украинке в 1/32 финала противостояла американка Jennifer MUCINO-FERNANDEZ.
Соперницы в каждом сете имели по три выстрела: каждый – максимум по 10 очков. Для победы необходимо было выиграть три сета (по 2 очка за каждый, по 1 в случае ничьей).
В первых двух сетах удача была на стороне американки 26:27 и 25:26, она повела 0-2. Затем наша лучница отыграла два сета 29:23 и 26:21. В решающем снова точнее была американка 23:26. В итоге 4-6.
Еще одна украинка Вероника Марченко из Львова прошла в первом круге LEI Chien-Ying из Тайваня 6:4, а в 1/16 финала уступила кореянке KANG Chaeyoung 1:7.
Еще одна украинка Лидия Сиченикова из Черновцов (тоже выпускница Сумского педа) вылетела в 1/32 раньше. Также не прошел первый раунд сумчанин Алексей Гунбин.
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