На Сумщине еще 39 человек подхватили коронавирус

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 39 человек (Краснопольский район - 2, Кролевецкий район - 4, Лебедин - 11 Лебединский район - 2, Сумы - 13, Сумской район - 3, Тростянецкий район - 4).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1343 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76 758 человек, из них за минувшие сутки - 28 (Белопольский район - 5, Конотоп - 1, Конотопский район - 5, Кролевецкий район - 2, Недригайловский район - 1, Сумы - 9, Сумской район - 2, Тростянецкий район - 1, Шостка - 2).
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