В Сумах начнут массовую вакцинацию педагогов В Сумах с завтрашнего дня начинают массово вакцинировать от COVID-19 работников учреждений, подчиненных управлению образования и науки, чтобы к началу учебного года достичь максимального уровня защиты этой категории.

И. о. начальника управления образования и науки Елена Назаренко сообщила, что на первую массовую вакцинацию, которая состоится в четверг, 29 июля, записались 165 работников отрасли. Вакцинация будет проходить в одном из заведений общего среднего образования. Проводить ее будут две бригады медиков вакциной Moderna. Желающих прививаться распределили по времени, чтобы избежать скопления.

Те, кто по определенным причинам не смогут попасть на массовую вакцинацию, но хотят прививаться, могут сделать это в стационарных пунктах прививок при медицинских учреждениях или в центрах массовой вакцинации, которых в Сумах четыре.

По информации управления образования и науки, в настоящее время от COVID-19 привит каждый второй работник отрасли.