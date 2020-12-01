В Ахтырке проезд в маршрутках хотят поднять до 8 грн

Проектом решения «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования в режиме маршрутного такси» предложено установление тарифа 8 грн.
Также размещен проект решения "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования в обычном режиме движения", но приложение к решению отсутствует, и насколько подорожает проезд в «пенсионерских» автобусах еще неизвестно.
Но обычно в Ахтырке устанавливали одинаковый тариф на всех маршрутах.
Перевозчики ссылаются на рост стоимости горюче-смазочных материалов и размера минимальной заработной платы.
Действующий тариф на сегодня, а именно 6 грн. установили на заседании исполнительного комитета 21 ноября 2018 года, пишет Ахтырский городской портал.
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