В Ахтырке проезд в маршрутках хотят поднять до 8 грн На сайте Ахтырского городского совета опубликованы соответствующие проекты решений исполнительного комитета.

Проектом решения «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования в режиме маршрутного такси» предложено установление тарифа 8 грн.

Также размещен проект решения "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования в обычном режиме движения", но приложение к решению отсутствует, и насколько подорожает проезд в «пенсионерских» автобусах еще неизвестно.

Но обычно в Ахтырке устанавливали одинаковый тариф на всех маршрутах.

Перевозчики ссылаются на рост стоимости горюче-смазочных материалов и размера минимальной заработной платы.

Действующий тариф на сегодня, а именно 6 грн. установили на заседании исполнительного комитета 21 ноября 2018 года, пишет Ахтырский городской портал.