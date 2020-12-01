Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:56136

В Ахтырке проезд в маршрутках хотят поднять до 8 грн

На сайте Ахтырского городского совета опубликованы соответствующие проекты решений исполнительного комитета.

Проектом решения «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования в режиме маршрутного такси» предложено установление тарифа 8 грн.

Также размещен проект решения "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования в обычном режиме движения", но приложение к решению отсутствует, и насколько подорожает проезд в «пенсионерских» автобусах еще неизвестно.

Но обычно в Ахтырке устанавливали одинаковый тариф на всех маршрутах.

Перевозчики ссылаются на рост стоимости горюче-смазочных материалов и размера минимальной заработной платы.

Действующий тариф на сегодня, а именно 6 грн. установили на заседании исполнительного комитета 21 ноября 2018 года, пишет Ахтырский городской портал.

Экономика Подорожание проезда
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах подорожал проезд в маршрутках
29.01.2021 11:15

В Сумах подорожал проезд в маршрутках

Сумской исполком повысил тарифы на проезд в маршрутках до 7 грн....

Сумчане рекордно быстро собрали подписи против повышения стоимости проезда в маршрутках
19.01.2021 11:23

Сумчане рекордно быстро собрали подписи против повышения стоимости проезда в маршрутках

Буквально за несколько часов сумчане собрали необходимое число подписей под петицией против повышения стоимости проезда в маршрутках....

Сумской исполком рассмотрит повышение тарифов в маршрутках до 7 грн
17.01.2021 20:56

Сумской исполком рассмотрит повышение тарифов в маршрутках до 7 грн

На сайте Сумского горсовета опубликованы проекты решений «Об установлении тарифов на транспортные услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего...

Сумские маршрутчики продолжают настаивать на повышении проезда
10.12.2020 13:08

Сумские маршрутчики продолжают настаивать на повышении проезда

Перевозчики, которые работают на рынке перевозок пассажиров в Сумах написали открытое письмо мэру Сум, которое разместили на одном из интернет-ресурсов...

Сумчане требуют запретить повышать тарифы в маршрутках
01.12.2020 16:06

Сумчане требуют запретить повышать тарифы в маршрутках

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Запретить увеличение тарифа»....

view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

Статьи

Почему стоит перейти на iPhone 12
Сегодня 16:09
Вірусні гепатити: ситуація на Сумщині та роль громадських організацій в діагностиці й лікуванні захворювання
Вчера 14:39
Доставка товаров из Китая: в чем особенности
Вчера 14:27
Замість шахової партії сумську «ЄС» обіграли в «дурня»?
Вчера 09:16
Як отримати ковідний сертифікат: нові електронні сервіси для українських пацієнтів
26.07.2021 14:41
Передумови медичної кризи Сумщини (частина І)
26.07.2021 13:34
На Сумщине рост заболеваемости коронавирусом в 5 раз выше украинского (итоги недели)
26.07.2021 12:31
Школяр з Сумщини став переможцем олімпіади “Фінансовий геній - 2021” від ПриватБанку та Mastercard
26.07.2021 09:46
Валентин Добров: Федорченко і Нагорний починають дерибан власності громади
23.07.2021 19:17
Большие картины – стильное решение в интерьере ®
23.07.2021 17:38
Двух СБУшников отпустили, а третий "запел": новые детали нападения на сумских пограничников
22.07.2021 21:19
Валерій Партала: Моя справа – помста Бови за наші антикорупційні розслідування
22.07.2021 09:33
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.