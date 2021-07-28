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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:40443

В Сумах прививают от коронавируса в фудкорте универмага «Киев»

Как работает один из центров массовой вакцинации в Сумах? Какой вакциной прививают? С каким настроением жители и гости Сум приходят получать дозу вакцины? Все это можно узнать, посетив второй этаж универмага «Киев».

Сегодня, 28 июля, в 10.00 в недавно созданном центре массовой вакцинации очередь. Вакцинируются как молодые люди, так и мужчины и женщины в возрасте.

Помещение достаточно просторное. Есть столы, чтобы заполнить анкету, необходимую для вакцинации, места для отдыха после вакцинации.

«В субботу на этой площадке открылся Центр массовой вакцинации населения, - рассказывает заместитель начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Галина Хомета. - По инициативе областного союза работодателей для открытия центра было предоставлено помещение, доступ к сети Интернет. Здесь, согласно графику, с 9.00 до 13.00 работают бригады наших лечебных учреждений. Открытие этого центра значительно увеличило количество прививок, которые осуществляются центрами вакцинации в рабочие дни».

По ее словам, благодаря открытиям центров массовой вакцинации значительно увеличилось количество привитых лиц. Всего лишь в течение 27 июля в области было совершено более 4500 прививок. На этой площадке вчера было привито 316 человек, в понедельник - 210 человек.

«На базе этого центра прививки осуществляются вакциной MODERNA. Вакцина привозится в 15-дозных флаконах, это объясняет, почему ее необходимо использовать в центрах массовой вакцинации или в организованных коллективах. Недавно могут вакцинироваться все желающие, ведь сейчас открыт 5-й этап прививочной кампании», - добавила Галина Хомета.

Несмотря на то, что прививки проходит в помещении торгового центра, проблем не возникает. Жители Сум и гости города спокойно приходят, становятся в небольшую очередь, прививаются и идут дальше по делам.

Общество Вакцинация
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