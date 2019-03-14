Прокурор Сумщины продолжает жаловаться на судей Руководитель Сумской областной прокуратуры направил в Высший совет правосудия жалобу по дисциплинарному проступку судьи Заречного районного суда г. Сумы.

Руководитель Сумской областной прокуратуры Алексей Тубелець сегодня, 28 июля, направил в Высший совет правосудия жалобу по дисциплинарному проступку судьи Заречного районного суда г. Сумы.

Так, в рамках уголовного производства следователь полиции по согласованию с прокурором обратился в Заречный районный суд г. Сумы с ходатайствами о предоставлении разрешения на проведение временного доступа к оригиналам документов (с возможностью их изъятия). Решением следственного судьи ходатайство удовлетворено. В дальнейшем фигуранты уголовного производства обратились к указанной судье с письменными заявлениями об исправлении допущенных в постановлениях описок. Следственный судья Заречного районного суда г. Сумы, вопреки требованиям ч. 1, 2 ст. 379 УПК Украины, не сообщила участникам судебного разбирательства о дате, времени и месте заседания, более того, она не только внесла исправление описок, а фактически изменила по существу предыдущие судебные решения. В частности, предоставила разрешение на временный доступ к оригиналам документов (с возможностью изъятия их копий).

Следовательно, по мнению прокуратуры, изложенный факт грубого нарушения уголовного процессуального законодательства Украины указывает на наличие в действиях судьи Заречного районного суда г. Сумы признаков дисциплинарного проступка, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.