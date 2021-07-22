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В Україні восени почнеться сезон здачі об’єктів інфраструктури – Кирило Тимошенко

В Україні восени цього року розпочнеться сезон здачі об'єктів інфраструктури у всіх регіонах. Загалом у роботі зараз перебувають близько 1000 таких об’єктів, які реалізовуються у рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» та інших програм.

Про це в ході форуму «Україна 30. Децентралізація» заявив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко.

За його словами, така велика кількість інфраструктурних проєктів стала можливою в тому числі завдяки децентралізації. Більшість об'єктів фінансуються спільно з державного бюджету та коштом місцевих громад, які завдяки децентралізації отримали більші фінансові можливості.

«І ми не кажемо тільки про дороги. Тому що близько 100 садочків, 100 шкіл, 100 спортивних об'єктів реалізовуються у громадах. Громади хочуть реалізовувати такі проєкти. Дійсно, держава допомагає своїм бюджетом, але це проєкти співфінансування, які фінансують і міста, і селища, і об'єднані територіальні громади», – сказав заступник голови ОП.

За його словами, за рахунок збільшення коштів, які в результаті децентралізації стали отримувати місцеві бюджети, між територіальними громадами вже намітилася конкуренція за отримання додаткового фінансування з держбюджету на реалізацію проєктів соціальної інфраструктури.

Тимошенко нагадав також про інші програми, ініційовані Президентом Володимиром Зеленським – «Велика реставрація», «Здорова Україна», «Активні парки», реконструкція приймальних відділень опорних лікарень тощо. У їхній реалізації активну участь беруть також і місцеві громади.

Держава, в свою чергу, допомагаючи територіальним громадам, з'єднує між собою ОТГ, великі і маленькі міста дорогами, які будують Укравтодор і обласні державні адміністрації.

«Я думаю, що усі разом ми зможемо за наступні декілька років побудувати дійсно гарну країну, яка вже зараз видозмінюється і всі це бачать», – зазначив Кирило Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко заявляв, що до кінця 2023 року в Україні буде відновлена вся мережа доріг державного значення.

Экономика
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Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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