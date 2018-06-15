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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщині зафіксовано випадок лептоспірозу

В липні поточного року на території Свеської селищної ради зареєстрований випадок лептоспірозу у 30-річного жителя смт Свеса. Імовірного джерела інфекції встановити не має можливості, так як хворий проживає в будинку приватного сектора, має прибудинкову територію, де є домові миші, полівки, а також хворий купався у річці Свеса. Хворий був госпіталізований у інфекційне відділення м Шостка, де проходить курс лікування.

Про це Ямпіль.INFO повідомила завідуюча Ямпільським відділенням ДУ »Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ» Г.П. Камчатна В Сумській області дана інфекція в поточному році зареєстрована тільки на нашій території. В Україні захворюваність на лептоспіроз сезонна і зростає навесні і влітку, коли люди більше часу проводять біля водойм. Лептоспіроз – небезпечне інфекційне захворювання, спільне для людей і тварин, збудником якого є різні види патогенних бактерій – лептоспір. Захворювання має перебіг з переважним ураженням печінки, нирок, нервової системи, супроводжується загальною інтоксикацією, гарячкою, жовтяницею, ускладнюється геморагічним синдромом і нирковою недостатністю. Лептоспірозом частіше хворіють чоловіки – любителі порибалити. На жаль, від ускладнень лептоспірозу реєструються летальні випадки. Пік захворюваності припадає на серпень-вересень, що зумовлено активним відпочинком населення на природі, купальним сезоном, риболовлею, а також зростанням у цей період чисельності мишовидних гризунів. Прогноз захворювання завжди серйозний, оскільки смертність від лептоспірозу досягає 10%. Резервуаром збудника інфекції є, як правило, дикі гризуни (сірі та чорні пацюки, полівки, водяні щури, домові миші, ондатри), а також свійські (свині, собаки, рідше – ВРХ) й промислові (нутрії, песці) тварини, які виділяють лептоспіри у довкілля з сечею, кров’ю тощо, внаслідок чого інфікуються грунт, пасовища, вода в ставках, річках, колодязях, а іноді й харчові продукти. У довкіллі збудник лептоспірозу добре зберігається у вологих місцях, воді відкритих водоймищ, у вологих продуктах харчування. Зараження людини може відбуватись різними шляхами: – через ушкоджену шкіру при контакті з забрудненою лептоспірами водою під час купання, риболовлі без спецодягу (гумові чоботи, рукавички) тощо; – через шлунково-кишковий тракт при вживанні забруднених збудником продуктів харчування, або води для пиття. Інкубаційний період (від моменту зараження до появи перших ознак захворювання) становить в середньому 7-14 днів. Початок захворювання людини найчастіше нагадує грип. Захворювання починається гостро, з підвищення температури тіла до 39-39,5°C. З першого дня хвороби виражені сильна загальна слабкість, головний біль, біль у м’язах (особливо литкових), попереку. Характерний зовнішній вигляд хворої людини: почервоніння обличчя та склер, відзначається лихоманковий блиск очей, кон’юнктивіт. При тяжкому лептоспірозі на фоні інтенсивної жовтяниці з’являються великі крововиливи, розвивається глибоке ураження нирок з можливим ускладненням та розвитком ниркової недостатності. Летальний кінець може настати внаслідок гострої печінкової та ниркової недостатності, міокардитів, пневмоній. Щоб убезпечити себе та близьких від інфекції, необхідно дотримуватись таких правил: – уникати купання у водоймищах, річках, на яких відсутні обладнані пляжі. Особливо слід уникати купання у водоймищах із непроточною водою, береги яких заросли кущами або які використовуються для водопою сільськогосподарських тварин; – не купатися у водоймищах та річках, якщо на шкірі та слизових оболонках є рани, подряпини, місця запалення; – не ходити босоніж у заболочених місцевостях; – не вживати для пиття некип’ячену воду з відкритих водоймищ, неперевірених джерел; – захищати джерела питної води та продукти харчування від доступу гризунів; – проводити регулярне знищення гризунів у житлових приміщеннях та місцях утримання худоби; – дотримуватись правил особистої гігієни під час догляду за худобою – регулярно мити руки, не вживати їжу, не палити під час роботи, використовувати засоби захисту (спецодяг, гумові чоботи, рукавички); – не вживати овочі та фрукти (особливо якщо вони зберігалися в коморах та підвалах) з ознаками пошкодження їх тваринами. І головне! Лептоспіроз – дуже небезпечне захворювання. У хворого на лептоспіроз кожний втрачений день зменшує шанси на виживання, тому при високій температурі тіла, найменшій підозрі щодо захворювання на лептоспіроз необхідно негайно звернутися до лікаря. Тільки вчасно розпочате лікування може зберегти життя!

Общество Лептоспироз
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15.06.2018 13:07

В Шостке зарегистрирован случай лептоспироза

По информации Шосткинского горрайцентра «Сумского областного лабораторного центра МОЗ Украины», в июне текущего года в Шостке зарегистрирован случай лептоспироза....

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Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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