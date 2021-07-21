В Сумах столкнулись бетономешалка и легковушка: двое травмированных (видео) Сегодня, 28 июля, около полудня, патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улицы Героическая и проспекта Курский.

Прибыв по указанному адресу, патрульные сразу же огородили место происшествия. Предварительно известно, что произошло столкновение между легковым автомобилем «Богдан» и грузовиком «КамАЗ» (бетономешалка).

В результате ДТП 53-летняя водитель легковушки и его 56-летний пассажир получили телесные повреждения. «Скорой» их госпитализировали в больницу для оказания необходимой помощи.

На место ДТП патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции, которая в дальнейшем выясняла обстоятельства происшествия.