В Кролевце столкнулись мотоцикл и грузовик Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором травмирован водитель мотоцикла.

Происшествие произошло 27 июля, около 21.15, в городе Кролевец, на автодороге Кbпти-Глухов-Бачевск.

Как предварительно установили работники полиции, 84-летний водитель, находясь за рулем мотоцикла «Альфа», столкнулся с грузовиком марки «Рено». В результате столкновения водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован в Кролевецкую центральную больницу.

По данному факту в полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.