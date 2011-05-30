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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Кролевце столкнулись мотоцикл и грузовик

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором травмирован водитель мотоцикла.

Происшествие произошло 27 июля, около 21.15, в городе Кролевец, на автодороге Кbпти-Глухов-Бачевск.

Как предварительно установили работники полиции, 84-летний водитель, находясь за рулем мотоцикла «Альфа», столкнулся с грузовиком марки «Рено». В результате столкновения водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован в Кролевецкую центральную больницу.

По данному факту в полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право ДТП бабушка троллейбус
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Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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