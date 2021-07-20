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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:42151

Фейковый продавец дров обманул глуховчанина

Полицейские Глухова устанавливают личность афериста, который «продал» местному жителю фейковые дрова.

О мошенничестве в полицию сообщил 48-летний житель Глухова. Мужчина рассказал, что нашел в социальной сети объявление о продаже дров. Его заинтересовало предложение, и он связался с автором объявления по указанному там телефону.

В телефонном разговоре мужчины пришли к согласию. По договоренности сторон, глухивчанин перечислил на указанный карту «продавца» 3300 гривен предоплаты и стал ждать. Однако заказанного гражданин так и не получил, а автор объявления перестал выходить с ним на связь.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливается личность афериста, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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