Липоводолинский «Альянс» снимается с Первой лиги

- Не рассматривает, а снимается.
- Это уже 100%?
- Сейчас готовим все официальные письма.
- То есть на матч 2-го тура первой лиги против "Оболони" команда не поедет?
- Не поедет. Я не планирую.
- Клуб ликвидируют или команда будет играть во второй или любительской лигах?
- Мы ликвидируем все свои футбольные проекты: детские, районные, областные.
- Это все из-за одного матча с "Металлистом" (0:2) в 1-м туре?
- Нет. Этот матч - это просто последняя капля. Оно все накладывается, просто так совпало. Можно сказать, что решение спонтанное даже для меня, но уже все - решение обдумано и принято. Я прямо сейчас готовлю официальное письмо, сам его пишу. Выставлю его на осмотр обществу. Я не говорю, что дело только в судействе. У меня были претензии и к своей команде. Есть независящие от нас моменты, которые мне не нравятся, которые не украшают украинский футбол.
- Правда, что главная причина снятия "Альянса" - просьба сумского стадиона "Юбилейный" не проводить на нем ваши домашние матчи?
- Нет, это неправда.
- Какой будет судьба футболистов, тренерского штаба и персонала?
- Мы оплатим им зарплату за 2 оставшихся летних месяца, а сами они станут свободными агентами. Нескольких игроков хотят видеть клубы УПЛ.
- Гельзин после снятия "Олимпика" с УПЛ сказал: "Точку в футбольной деятельности не поставил. Скорее всего, вернусь в город, где нет футбола". А вы видите себя в футболе?
- В ближайшие 10, может, 20 лет вряд ли, - сказал Демченко.
Президент липоводолинского «Альянса» Сергей Демченко очень недоволен судейством в матче против «Металлиста»....
Сегодня, 26 июля, в Сумах прошел первый матч липоводолинского «Альянса» в новом сезоне....
Сегодня, 26 июля, липоводолинский «Альянс» стартует в новом сезоне чемпионата Украины по футболу в первой лиге....
Сегодня, 25 июля, стартовал чемпионат Украины по футболу во второй лиге....
Сегодня, 25 июля, стартовал чемпионат Украины по футболу во второй лиге....