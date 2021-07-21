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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:47319

Липоводолинский «Альянс» снимается с Первой лиги

Президент «Альянса» Сергей Демченко прокомментировал информацию о том, что клуб из Липовой Долины рассматривает возможность снятия с Первой лиги.

- Не рассматривает, а снимается.

- Это уже 100%?

- Сейчас готовим все официальные письма.

- То есть на матч 2-го тура первой лиги против "Оболони" команда не поедет?

- Не поедет. Я не планирую.

- Клуб ликвидируют или команда будет играть во второй или любительской лигах?

- Мы ликвидируем все свои футбольные проекты: детские, районные, областные.

- Это все из-за одного матча с "Металлистом" (0:2) в 1-м туре?

- Нет. Этот матч - это просто последняя капля. Оно все накладывается, просто так совпало. Можно сказать, что решение спонтанное даже для меня, но уже все - решение обдумано и принято. Я прямо сейчас готовлю официальное письмо, сам его пишу. Выставлю его на осмотр обществу. Я не говорю, что дело только в судействе. У меня были претензии и к своей команде. Есть независящие от нас моменты, которые мне не нравятся, которые не украшают украинский футбол.

- Правда, что главная причина снятия "Альянса" - просьба сумского стадиона "Юбилейный" не проводить на нем ваши домашние матчи?

- Нет, это неправда.

- Какой будет судьба футболистов, тренерского штаба и персонала?

- Мы оплатим им зарплату за 2 оставшихся летних месяца, а сами они станут свободными агентами. Нескольких игроков хотят видеть клубы УПЛ.

- Гельзин после снятия "Олимпика" с УПЛ сказал: "Точку в футбольной деятельности не поставил. Скорее всего, вернусь в город, где нет футбола". А вы видите себя в футболе?

- В ближайшие 10, может, 20 лет вряд ли, - сказал Демченко.

tribuna.com

Спорт Альянс Липовая Долина Футбол
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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