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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине прокуратура вернула ставок

По иску прокуратуры недобросовестного арендатора на Сумщине обязали вернуть 36 га земли водного фонда стоимостью 41 млн грн.

По иску Шосткинской окружной прокуратуры решением Хозяйственного суда Сумской области физическое лицо-предпринимателя обязали вернуть водный объект и земельный участок под ним стоимостью 41 млн грн.

Прокуратурой установлено, что в 2004 году Глуховская районная государственная администрация передала в аренду физическому лицу-предпринимателю земельный участок под водным объектом площадью 36 га для рыборазведения сроком на 15 лет. Несмотря на то, что срок действия договора аренды закончился, а дополнительное соглашение заключено ни было, арендатор земли водного фонда не вернул. Поэтому прокуратура в интересах государства обратилась в суд с соответствующим иском. Суд согласился с доводами прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Общество Ставок
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Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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