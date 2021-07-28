На Сумщине при сжигании сухой растительности травмированы два человека

Так, 27 июля в 13:34, на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании сухой растительности по ул. Грабовского в с. Корабельское, что на Ахтырщине. О пожаре сообщил сосед, который увидел дым и пламя на приусадебном участке. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 22-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачен мусор и сухую растительность на площади до 5 кв. м. Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений в 13:55 возгорание удалось ликвидировать в начальной стадии первичными средствами пожаротушения.
В этот же день подобный случай имел место и в пгт Краснополье, где в 15:02 поступило сообщение о возгорании на открытой территории. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 4-й государственной пожарно-спасательной части.
Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что огнем охвачен мусор и сухую растительности на площади до 20 кв. м.
В 15:15 возгорание локализовали, а в 16:40 - потратив на тушение почти 5 тонн воды, полностью ликвидировали.
В результате пожаров были травмированы мужчина 1938 г.р. и женщина 1975 г.р.
Всего к ликвидации возгораний в природных экосистемах были привлечены 3 единицы специальной техники и 11 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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