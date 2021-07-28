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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:43230

Выпускника СумГУ дисквалифицировали с Олимпиады

Украинский дзюдоист Кеджау Ньябали в весовой категории до 90 кг завершил выступления на Олимпийских играх в Токио на стадии 1/8 финала.

В первом бою Ньябали победил дзюдоиста из Доминиканской Республики Роберта Флорентино, а во втором поединке против Довлата Бобонова из Узбекистана был дисквалифицирован за применение болевого приема.

Для Кеджау Ньябали Олимпиада в Токио стала лучшей в карьере. Пять лет назад в Рио-де-Жанейро он проиграл в первом поединке.

Спорт Дзюдо Кеджау Ньябали Олимпийские игры
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Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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