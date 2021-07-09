Полицейские разыскивают аферистку, которая выманила у роменчанина 30 000 гривен

В полицию с заявлением о преступлении обратился 66-летний мужчина. Он сообщил, что на его мобильный телефон позвонила неизвестная женщина, которая назвалась сотрудницей банка и предложила открыть депозит. На что тот согласился и выполнил все указания собеседнице.
В дальнейшем он обнаружил отсутствие 30 000 гривен на своей банковской карточке. Поняв, что его обманули, потерпевший обратился в полицию.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого устанавливают личность злоумышленницы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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