Полицейские разыскивают аферистку, которая выманила у роменчанина 30 000 гривен Воспользовавшись доверчивостью жителя Роменского района, злоумышленница завладела его сбережениями.

В полицию с заявлением о преступлении обратился 66-летний мужчина. Он сообщил, что на его мобильный телефон позвонила неизвестная женщина, которая назвалась сотрудницей банка и предложила открыть депозит. На что тот согласился и выполнил все указания собеседнице.

В дальнейшем он обнаружил отсутствие 30 000 гривен на своей банковской карточке. Поняв, что его обманули, потерпевший обратился в полицию.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого устанавливают личность злоумышленницы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.