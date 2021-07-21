В Сумах бетономешалка смяла легковушку Авария произошла на Курском проспекте.

Сегодня, 28 июля, на Курском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием бетономешалки и легкового автомобиля.

По словам очевидцев, водитель бетономешалки не уступил дорогу, в результате чего допустил столкновение с легковым авто, которым управляла женщина, пишет 0542.ua.