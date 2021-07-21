В Сумах бетономешалка смяла легковушку

Сегодня, 28 июля, на Курском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием бетономешалки и легкового автомобиля.
По словам очевидцев, водитель бетономешалки не уступил дорогу, в результате чего допустил столкновение с легковым авто, которым управляла женщина, пишет 0542.ua.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 27 июля по улице Бульварной в Шостке....
На улице Горького произошла авария с участием ВАЗ и Audi....
23 июля около 15.30 патрульные получили сообщение о ДТП на улице Герасима Кондратьева....
Сегодня вечером, 25 июля, произошло ДТП на перекрестке ул. Свободы и Январской....
На перекрестке улиц Свободы и Мира сегодня, 23 июля, произошло дорожно-транспортное происшествие....