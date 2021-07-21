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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщині пройде фестиваль коноплярства «HempFest»

Етнічно-фольклорний аграрний фестиваль «HempFest» заплановано провести 7-8 серпня 2021 року в с. Сад Сумського району.

Програма проведення першого дня фестивалю зорієнтована на широке коло відвідувачів Сумщини та інших областей України, запрошені виробничники галузі з інших країн. Крім того, другого дня (8 серпня), проводитиметься тематичний круглий стіл за участі виробників й переробників конопель Сумщини та інших регіонів України, де зокрема науковці Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН України ознайомлять учасників заходу з власними напрацюваннями в галузі коноплярства.

Довідково

Коноплярство – один з пріоритетних напрямів нішевих видів діяльності в аграрному секторі Сумщини та України. Цього року посівні площі конопель перевищили 500 га, що більше ніж у двічі перевищує минулорічний показник.

Загалом Сумщина є лідером серед регіонів України в галузі коноплярства. На території області селекцією та насінництвом технічних конопель займаються дві наукові установи: Інститут сільського господарства Північного Сходу та Інститут луб’яних культур системи НААН України. Також проводяться відповідні дослідження у Сумському національному аграрному університеті, тривалий час працюють суб’єкти господарювання, які займаються переробкою конопель та виробляють з них продукти харчування, будівельні матеріали, текстильні та косметичні вироби тощо.

 
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Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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