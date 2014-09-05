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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщині покажуть битву 700-річної давнини

23 серпня в мальовничому с. Боголюбове Тростянецької ОТГ просто неба на городищі відбудеться історична реконструкція битви на р. Ворскла в 1399 году.

Тоді в запеклому бою зійшлися війська Великого князівства Литовського та Золотої Орди.

Організатори запрошують усіх бажаючих поринути в епоху Середньовіччя!

23 серпня 2021 року. 17.00. С. Боголюбове. Вхід вільний.

Досуг Военно-историческая реконструкция
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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