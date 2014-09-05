На Сумщині покажуть битву 700-річної давнини

Тоді в запеклому бою зійшлися війська Великого князівства Литовського та Золотої Орди.
Організатори запрошують усіх бажаючих поринути в епоху Середньовіччя!
23 серпня 2021 року. 17.00. С. Боголюбове. Вхід вільний.
«Ukrainian Medieval Fencing» и клуб исторического фехтования «Князь» представляют проект «Открытая Сумская Премьер Лига UMF», который стартует на этой неделе....
С 2013 года ежегодно 2 сентября на границе Кролевецкого и Шосткинского районов проходит военно-историческая реконструкция боя на реке Эсмань....
7 ноября на площади 50-летия Октябрьской революции, расположенной перед зданием налоговой инспекции, прошла своеобразная историческая реконструкция.... 1
2 сентября на границе Шосткинского и Кролевецкого районов состоялся митинг, посвященный годовщину героической обороны рубежей на р. Эсмань в 1941...
2 сентября на границе Кролевецкого и Шосткинского районов состоялась военно-историческая реконструкция боев 1941 года, которая была проведена в рамках годовщины...