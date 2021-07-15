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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:15628

Сумской водоканал сообщает об отключении воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряде потребителей.

Временно не получают воду жители Веретеновки. После завершения аварийно-ремонтных работ централизованное водоснабжение будет восстановлено.

Общество Отключение воды
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Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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