Временно не получают воду жители Веретеновки. После завершения аварийно-ремонтных работ централизованное водоснабжение будет восстановлено.
Сумской водоканал сообщает об отключении воды....
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряду потребителей....
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряду потребителей....
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряде потребителей....
Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях....