Суд отменил регистрацию Виктора Ладухи мэром Бурыни и обязал назначить повторные выборы

Также он обязал местную территориальную избирательную комиссию назначить повторные выборы. Решение суда не подлежит обжалованию, пишет Суспільне.
Судился Иван Рябоконь. Он просил отменить постановление Бурынской городской территориальной комиссии о регистрации городским головой Виктора Ладухи за того, что он вовремя не написал заявление о регистрации в должности.
Еще 16 декабря прошлого года ТИК рассказывали, что не знают, как поступить в ситуации, когда избранный городской голова не написал заявление.
Решением суда отменяется постановление Бурынской ТИК «О регистрации городского головы» от 4 декабря 2020 года. Согласно предписанию суда, ТИК должна рассмотреть вопрос о признании Ладухи отказавшимся от должности городского головы, и назначить повторные выборы в Бурыни.
Ранее, 5 апреля 2021 года Сумской окружной административный суд отказал истцу в удовлетворении жалобы.
Напомним: 1 ноября 2020 года Бурынская территориальная избирательная комиссия объявила победителем выборов на должность главы ОТГ действующего главу Виктора Ладуху.
Сведения о результатах обнародовали в местной газете 6 ноября. В течение 20 дней победитель должен был подать заявление о регистрации его на должность городского головы в ТИК.
Виктор Ладуха подал заявление о регистрации его мэром 4 декабря 2020 года, то есть на 29-й день. Это произошло в ходе заседания городской ТИК.
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