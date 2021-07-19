Сумской лучник вылетел с Олимпиады Сегодня, 28 июля, сумчанин Алексей Гунбин начал выступления в олимпийском раунде в Токио.

В 1/32 финала он встречался с индийским лучником Tarundeep RAI. Соперники в каждом сете имели по три выстрела: каждый - максимум по 10 очков. Для победы необходимо было выиграть три сета.

Гунбин с индийцем начали с ничьей 25:25, не попав на двоих ни одной десятки. Это принесло каждому по очку. Во втором сете Алексей был точнее 28:27, поведя в счете 3:1. Дальше снова ничья 27:27. А после этого снова ни одной десятки от сумчанина и два поражения 24:26 и 25:28. В итоге 4:6 и наш лучник собирается домой…

Сегодня ещё должны стартовать львовянка Вероника Марченко и новокаховчанка, выпускница СумГПУ им. А.С.Макаренко Анастасия Павлова. Еще одна украинка Лидия Сиченикова из Черновцов (тоже выпускница сумского педа) вылетела после 1/32 вчера.