Суд решил спор в 22 млн грн, которые задолжало Сумское НПО за транспортировку тепла Суд принял решение по делу по иску ООО «Сумытеплоэнерго» к АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» о взыскании 22,3 млн грн и по встречному иску АО «Сумское НПО» к ООО «Сумытеплоэнерго» о взыскании 1,8 млн грн.

В обоснование исковых требований истец по первоначальному иску отметил, что им во исполнение условий договора в течение февраля 2018 - апреля 2019 года было предоставлено ответчику услуги по транспортировке тепловой энергии, что подтверждается актами приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг), счетами на оплату, но ответчик со своей стороны не выполнил обязательства и не произвел оплату за полученные услуги.

В то же время во встречном иске АО «Сумское НПО» отметило о наличии у него убытков в сумме 1 780 838,49 грн вследствие ненадлежащего исполнения ООО «Сумытеплоэнерго» своих обязанностей по транспортировке тепловой энергии, что в свою очередь привело к сверхнормативным потерям тепловой энергии на предприятии.

Судом установлено и подтверждено имеющимися в материалах дела доказательствами, что доводы ООО «Сумытеплоэнерго» обоснованы и соответствуют исковым требованиям в полном объеме. АО «Сумское НПО» их опровергает, не предоставив суду доказательств уплаты задолженности по договору по транспортировке тепловой энергии № 89 от 07.12.2017. Также ответчик не доказал суду надлежащими, допустимыми и достоверными доказательствами, в понимании статей 76-78 ГПК Украины, факта и размера причиненных ему убытков.

Суд решил взыскать с АО «Сумское НПО» в пользу ООО «Сумытеплоэнерго» 18 593 681,61 грн основного долга, 3 039 850,75 грн пени, 259 952,65 грн. 3% годовых, 432 363,73 грн инфляционного увеличения, 334 887,73 грн расходов по уплате судебного сбора.

В удовлетворении встречного иска АО «Сумское НПО»" отказано, сообщает Хозяйственный суд Сумской области.