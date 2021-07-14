В Сумах пьяный вдрызг водитель чуть не совершил лобовое столкновение Благодаря неравнодушному сумчанину патрульные остановили нетрезвого водителя.

Патрулируя улицу Линейную, стражи порядка увидели мужчину, который просил полицейских остановиться. Взволнованный гражданин рассказал, что минуту назад водитель транспортного средства Chery Tiggo, выехав на полосу встречного движения, едва не совершил лобовое столкновение с его автомобилем. Мужчина чудом успел вывернуть руль и избежать столкновения.

Инспекторы мгновенно направились на его поиски. Менее чем за минуту стражи порядка обнаружили и остановили машину. Водитель имел признаки сильного алкогольного опьянения. 43-летний мужчина прошел освидетельствование на состояние опьянения на месте остановки. Результат зафиксировал 2,68 промилле алкоголя, что более чем 13 раз превышает допустимую норму.

На водителя патрульные составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП. От управления гражданина отстранили. За это правонарушение предусмотрена ответственность: штраф в размере 17 000 гривен с лишением права управления транспортными средствами на один год.