Сумские полицейские оперативно задержала угонщика автомобиля Правоохранителям понадобились несколько часов для установления и розыска мужчины, который совершил угон транспортного средства. Им оказался 26-летний ранее судимый сумчанин.

26 июля в полицию поступило сообщение о незаконном завладении транспортом от владельца автомобиля «ВАЗ-2106». 33-летний мужчина сообщил, что оставил авто у предприятия, на котором работает, а когда вернулся обнаружил его отсутствие. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения работникам полиции удалось установить личность злоумышленника. Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, полицейские обнаружили местонахождение транспортного средства и угонщика.

Сейчас правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В полиции открытое уголовное производство по ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.