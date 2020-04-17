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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:13287

Сумские полицейские оперативно задержала угонщика автомобиля

Правоохранителям понадобились несколько часов для установления и розыска мужчины, который совершил угон транспортного средства. Им оказался 26-летний ранее судимый сумчанин.

26 июля в полицию поступило сообщение о незаконном завладении транспортом от владельца автомобиля «ВАЗ-2106». 33-летний мужчина сообщил, что оставил авто у предприятия, на котором работает, а когда вернулся обнаружил его отсутствие. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения работникам полиции удалось установить личность злоумышленника. Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, полицейские обнаружили местонахождение транспортного средства и угонщика.

Сейчас правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В полиции открытое уголовное производство по ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Угон авто
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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