В Сумах пенсионерка спасла внука от полиции за 50 тысяч Пожилая сумчанка, поверив незнакомому телефонном собеседнику, отдала якобы на спасение внука немалую сумму денег.

За помощью к сотрудникам Сумского районного управления полиции обратилась 84-летняя жительница города Сумы. Она рассказала, что утром ей позвонил неизвестный и представился следователем полиции. Мужчина отметил, что ее убил человека и теперь понесет за это уголовную ответственность. Но дело можно уладить. Цена вопроса - 50 000 гривен.

Женщина согласилась помочь внуку. А уже потом отдала деньги неизвестной девушке, которая пришла к ней домой.

Уже через некоторое время пенсионерка поняла, что ее обманули и сообщила об этом в полицию. По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители принимают все необходимые меры для установления личности злоумышленника и его местонахождение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.