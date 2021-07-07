В Сумах пенсионерка спасла внука от полиции за 50 тысяч

За помощью к сотрудникам Сумского районного управления полиции обратилась 84-летняя жительница города Сумы. Она рассказала, что утром ей позвонил неизвестный и представился следователем полиции. Мужчина отметил, что ее убил человека и теперь понесет за это уголовную ответственность. Но дело можно уладить. Цена вопроса - 50 000 гривен.
Женщина согласилась помочь внуку. А уже потом отдала деньги неизвестной девушке, которая пришла к ней домой.
Уже через некоторое время пенсионерка поняла, что ее обманули и сообщила об этом в полицию. По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины.
Сейчас правоохранители принимают все необходимые меры для установления личности злоумышленника и его местонахождение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
За прошедшие выходные мошенники обогатились на сумму более 34 000 гривен за счет пожилых сумчанок....
Жертвой мошенника стала 81-летняя жительница Бурыни, которая, чтобы спасти родную сестру, отдала аферистам все свои сбережения....
Злоумышленник, представившись сотрудником банка, вошел в доверие к мужчине и перечислил себе на счет немалую сумму денег....
Жертвой афериста стал 61-летний житель села Мирополье. Злоумышленник завладел его сбережениями в размере 21 000 гривен....
В Конотопе жертвой Интернет-мошенника стала 29-летняя женщина, которая пытаясь продать детскую коляску, потеряла 22000 гривен....