В этом году в Сумах не будет ни расчистки Сумки, ни ремонта моста…

Кроме того, депутаты распределили деньги, снятые с нескольких объектов. В частности, сняли 3,3 млн. грн. с ремонта гидросооружения под мостом на пр. Шевченко. По словам директора департамента финансов Светланы Липовой, специалисты пришли к выводу, что сначала нужно провести расчистку р. Сумки, а потом уже ремонтировать гидросооружение. А расчистку Сумки в этом году, оказывается, делать уже не будут. Ведь до сих пор не получен вывод ОВД (оцінка впливу на довкілля) и еще даже не объявлен тендер, так что времени на сами работы в этом году уже нет. Да и деньги на расчистку речки в бюджете не закладывали (нужно 7,5 млн.), так что их еще нужно было бы выделять дополнительно, пишет Ваш шанс.
Еще 7 млн. грн. депутаты сняли с капремонта моста по Белопольскому шоссе. Напомним, что этот мост – в аварийном состоянии и о необходимости его срочного ремонта в мэрии говорят уже несколько лет. Но оказалось, что департамент инфраструктуры до сих пор не сделал проект на ремонт моста. И тендерная процедура на такие работы, по словам директора департамента Александра Журбы, займет не менее трех месяцев, так что начинать работы в зиму нет смысла. К тому же, прежде чем полностью закрывать мост на ремонт, нужно организовать объезд. И чтобы не пускать тяжелый транспорт по улицам частного сектора, где от такого потока грузовиков и фур будут трещать по швам дома и дороги, нужно отдельно проектировать и строить временный мост через речку Сумку. Так что сам объезд, по словам А.Журбы, потянет тоже не меньше чем на 7 млн., и этих денег сейчас у департамента, конечно же, нет.