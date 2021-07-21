В этом году в Сумах не будет ни расчистки Сумки, ни ремонта моста… На сессии Сумского горсовета 23 июля депутаты направили на расходы дополнительный финансовый ресурс, который громада получила благодаря перевыполнению бюджета за первое полугодие.

Кроме того, депутаты распределили деньги, снятые с нескольких объектов. В частности, сняли 3,3 млн. грн. с ремонта гидросооружения под мостом на пр. Шевченко. По словам директора департамента финансов Светланы Липовой, специалисты пришли к выводу, что сначала нужно провести расчистку р. Сумки, а потом уже ремонтировать гидросооружение. А расчистку Сумки в этом году, оказывается, делать уже не будут. Ведь до сих пор не получен вывод ОВД (оцінка впливу на довкілля) и еще даже не объявлен тендер, так что времени на сами работы в этом году уже нет. Да и деньги на расчистку речки в бюджете не закладывали (нужно 7,5 млн.), так что их еще нужно было бы выделять дополнительно, пишет Ваш шанс.

Еще 7 млн. грн. депутаты сняли с капремонта моста по Белопольскому шоссе. Напомним, что этот мост – в аварийном состоянии и о необходимости его срочного ремонта в мэрии говорят уже несколько лет. Но оказалось, что департамент инфраструктуры до сих пор не сделал проект на ремонт моста. И тендерная процедура на такие работы, по словам директора департамента Александра Журбы, займет не менее трех месяцев, так что начинать работы в зиму нет смысла. К тому же, прежде чем полностью закрывать мост на ремонт, нужно организовать объезд. И чтобы не пускать тяжелый транспорт по улицам частного сектора, где от такого потока грузовиков и фур будут трещать по швам дома и дороги, нужно отдельно проектировать и строить временный мост через речку Сумку. Так что сам объезд, по словам А.Журбы, потянет тоже не меньше чем на 7 млн., и этих денег сейчас у департамента, конечно же, нет.