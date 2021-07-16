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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:44568

На Сумщине подозреваемый в убийстве приговор суда будет ждать за решеткой

По ходатайству Сумской окружной прокуратуры решением суда подозреваемому в убийстве товарища избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Речь идет событии, которое произошло в с. Славгород Сумского района 23 июля 2021 года. В тот день полицейские получили сообщение об исчезновении 64-летнего мужчины. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители нашли разыскиваемого убитым и установили обстоятельства преступления.

Как выяснилось, к убийству причастен односельчанин потерпевшего. Накануне во время застолья между товарищами возник конфликт, в ходе которого 67-летний мужчина, не сдержав агрессии, схватил нож и ударил им оппонента. От полученных травм тот скончался на месте происшествия. Чтобы избежать ответственности, мужчина решил скрыть следы преступления - расчленил тело друга, вынес на окраину села и закопал.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Под стражу Убийство
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