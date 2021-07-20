Обласна служба зайнятості Сумщини провела соціологічне дослідження Соціологічне дослідження від служби зайнятості покликане оптимізувати ринок праці Сумщини.

Обласна служба зайнятості Сумщини започаткувала соціологічне дослідження серед роботодавців області в царині кваліфікаційних вимог до працівника, структури підготовки робітничих кадрів, співпраці із закладами освіти.

- Акція проводиться в рамках реалізації плану-графіку підготовки стратегічного плану розвитку регіональної системи професійно-технічної освіти Сумської області на 2022-2027 роки, - розповідає директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний. – Розроблена анкета, яка містить більше десяти запитань. Плануємо опитати понад сотню роботодавців. У цьому процесі задіємо всі без винятку центри зайнятості та філії області.

За словами посадовця, важливо, аби анкету заповнював безпосередньо керівник організації чи установи, який є відповідальним за прийняття рішень під час добору персоналу та працевлаштування.

Опитування охопить різні сфери діяльності: промислове виробництво, сільське господарство, будівництво, торгівля, транспорт, надання соціальних та консультативних послуг, культура, спорт, туризм тощо.

Роботодавцям пропонується, зокрема, відповісти на питання щодо їхньої особистої співпраці із закладами професійно-технічної освіти, визначити рівень підготовки молодих фахівців з числа їх випускників, кожен роботодавець може внести конкретні пропозиції щодо покращення підготовки робітничих кадрів.

Прикметно, що роботодавці на більшість запитань мають право обрати кілька варіантів відповіді.

За прогнозами фахівців служби зайнятості, опитування триватиме до кінця серпня цього року. Потім до його аналізу візьмуться спеціалісти: науковці, практики, соціологічні служби, структури влади тощо. Рекомендації, які згодом з’являться, дадуть можливість готувати робітничі кадри з вищою адаптацією для реальних потреб конкретних підприємств, оптимізувати ринок праці Сумщини щодо попиту та пропозиції на окремі професії.