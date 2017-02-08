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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:03403

Что известно о новом директоре КП «Сумыжилкомсервис»

Городской голова Александр Лысенко назначил директором КП «Сумыжилкомсервис» Андрея Шкарина.

Контракт между городским советом и новым руководителем вступил в силу 23 июля и будет действовать в течение года.

Справка

Андрей Шкарин родился 7 марта 1982 года в Сумах. Получил высшее образование в СНАУ (специальность «Финансы») и в Харьковском национальном университете внутренних дел (специальность «Правоведение»).

В 2005 - 2008 годах работал в частных структурах.

С 2008 по 2018 год - в Управлении по делам защиты прав потребителей в Сумской области, Инспекции по вопросам защиты прав потребителей в Сумской области, Управлении защиты потребителей Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области.

С 2018 по 2019 год - в ООО «Телекомпания СТС».

Общество Андрей Шкарин Сумыжилкомсервис
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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