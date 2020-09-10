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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:28227

Сумские самбисты отличились в Полтаве

В Полтаве минувшие выходные прошли соревнования по самбо ІХ летних Всеукраинских игр ветеранов имени Михаила Макаровича Бакы.

В общем зачете лучшими стали полтавчане, донетчане и харьковчане. А сумчане завоевали 6 медалей: 1 место - Сергей Могилка, Игорь Смоленко Александр Артюх, 2 - Геннадий Рябчинский Юрий Острый, 3 - Юрий Тимошенко.

Спорт Самбо
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