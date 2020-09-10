Сумские самбисты отличились в Полтаве

В общем зачете лучшими стали полтавчане, донетчане и харьковчане. А сумчане завоевали 6 медалей: 1 место - Сергей Могилка, Игорь Смоленко Александр Артюх, 2 - Геннадий Рябчинский Юрий Острый, 3 - Юрий Тимошенко.
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