В сумском парке патрульные задержали двух наркоманов, которые искали закладки

Патрулируя городской парк им. Кожедуба, экипаж инспекторов патрульной полиции увидел двух подозрительных граждан. Они ковырялись в земле под деревьями, якобы что-то искали. Во время общения с полицейскими оба нервничали и вели себя странно. Стражи порядка провели поверхностную проверку и обнаружили у одного из них сверток с веществом растительного происхождения.
Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции. Сейчас следователи начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 (Незаконное хранение наркотиков) УК.
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