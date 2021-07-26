В сумском парке патрульные задержали двух наркоманов, которые искали закладки Патрульные обнаружили у мужчины сверток с веществом, вероятно, наркотического происхождения.

Патрулируя городской парк им. Кожедуба, экипаж инспекторов патрульной полиции увидел двух подозрительных граждан. Они ковырялись в земле под деревьями, якобы что-то искали. Во время общения с полицейскими оба нервничали и вели себя странно. Стражи порядка провели поверхностную проверку и обнаружили у одного из них сверток с веществом растительного происхождения.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции. Сейчас следователи начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 (Незаконное хранение наркотиков) УК.