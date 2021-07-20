Под Сумами пожарные ликвидировали возгорание стерни

К ликвидации привлекалось отделение дежурного караула 1-й Государственной пожарно-спасательной части.
Прибыв на место, спасатели установили, что пламя охватило послежатвенные остатки на площади до 100 кв. м. Использовав около 2,5 т воды, в 22:17 пожар был локализован, в 22:37 ликвидирован.
Всего на месте происшествия работало 6 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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