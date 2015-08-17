На Сумщине определили самую спортивную громаду 24 июля на Краснопольском стадионе «Колос» Общественная организация «Сумская территориальная организация Всеукраинского физкультурно-спортивного общества «Колос» проводила финальные соревнования среди команд сельских и поселковых объединенных территориальных громад «Лучшая спортивная громада Сумщины 2021».

Лучшие спортсмены из 7 территориальных громад Сумской области: Боромлянская ТГ, Липоводолинская ТГ, Краснопольская ТГ, Бездрицкая ТГ, Нижнесыроватская ТГ, Николаевская сельская ТГ, Садовская ТГ. Всего на чемпионат приехали 128 участников, которые демонстрировали свое умение в таких видах спорта: мини-футбол, гиревой спорт , метание гири, армрестлинг, шашки, шахматы, перетягивание каната, настольный теннис, «Упражнения с колесом».

В результате упорной командной борьбы места определились следующим образом:

Сильнейшей стала команда БОРОМЛЯНСКАЯ ТГ (глава В.Романика), серебряным призером - команда Липоводолинской ТГ (глава В.Штанько), бронзу взяла команда Краснопольской ТГ (глава Ю.Яремчук).

В соревнованиях по мини-футболу победителем стала команда Краснопольской ТГ, II м. - команда Боромлянской ТГ, III м. - Бездрицкой ТГ.

В соревнованиях по гиревому спорту победителем стала команда Бездрицкой ТГ, II м. - команда Липоводолинской ТГ, III м. - Боромлянская ТГ.

В соревнованиях по перетягиванию каната лучшей стала команда Краснопольской ТГ, II место Бездрицкой ТГ, III место у Боромлянской ТГ.

В соревнованиях по армрестлингу І место завоевала команда Липоводолинской ТГ, II место - Краснопольской ТГ, III место у Боромлянской ТГ.

Победителем в соревнованиях «Упражнение с колесом» стала команда Нижнесыроватской ТГ, II место - Боромлянская ТГ, III место - Бездрицкая ТГ.

В соревнованиях по метанию гири победителем стала команда Бездрицкой ТГ, II м. - Нижнесыроватская ТГ, III м. - Николаевская сельская ТГ.

В соревнованиях по настольному теннису победителем стала команда Боромлянской ТГ, II место - Липоводолинской ТГ, III - Краснопольской ТГ.

В соревнованиях по шашкам первое место заняла Липоводолинская ТГ, II место - команда Краснопольской ТГ, III место - Бездрицкой ТГ.

В соревнованиях по шахматам лучшей стала Липоводолинская ТГ, II место - команда Краснопольской ТГ, III место - Боромлянская ТГ.

Боромлянская ТГ - победитель областных спортивных соревнований «Лучшая спортивная громада Сумщины 2021» будет защищать честь Сумской области на всеукраинских спортивных соревнованиях Общественной организации «ВФСО «Колос» среди команд сельских и поселковых территориальных громад, которые состоятся 26-29 августа в г. Скадовск Херсонской области.