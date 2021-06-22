На Сумщине будут судить нелегальных лесорубов За незаконный поруб деревьев с убытками на сумму 320 тыс грн на Сумщине будут судить двух человек.

Липоводолинским отделом Роменской окружной прокуратуры утвержден и 26 июля направлен в суд обвинительный акт в отношении двух жителей Роменского района, организовавших незаконный поруб 41 дерева (ч. 4 ст. 246 УК Украины).

По данным следствия, обвиняемые, действуя по предварительному сговору, в декабре 2020 года на территории Липоводолинского поселкового совета, не имея лесорубочного билета, организовали незаконный поруб, при этом наемные работники, которые не были осведомлены о противоправности действий, срубили 41 дерево пород «клен», «акация», «липа» и «дуб».

Согласно заключению экономической экспертизы, в результате незаконной рубки деревьев на землях коммунальной собственности леса причинен ущерб в размере почти 320 тыс. грн.

Противоправную деятельность группы лиц разоблачили работники Раменского районного отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.