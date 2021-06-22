Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:52429

На Сумщине будут судить нелегальных лесорубов

За незаконный поруб деревьев с убытками на сумму 320 тыс грн на Сумщине будут судить двух человек.

Липоводолинским отделом Роменской окружной прокуратуры утвержден и 26 июля направлен в суд обвинительный акт в отношении двух жителей Роменского района, организовавших незаконный поруб 41 дерева (ч. 4 ст. 246 УК Украины).

По данным следствия, обвиняемые, действуя по предварительному сговору, в декабре 2020 года на территории Липоводолинского поселкового совета, не имея лесорубочного билета, организовали незаконный поруб, при этом наемные работники, которые не были осведомлены о противоправности действий, срубили 41 дерево пород «клен», «акация», «липа» и «дуб».

Согласно заключению экономической экспертизы, в результате незаконной рубки деревьев на землях коммунальной собственности леса причинен ущерб в размере почти 320 тыс. грн.

Противоправную деятельность группы лиц разоблачили работники Раменского районного отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Вырубка деревьев
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Лебединские полицейские поймали нелегального лесоруба
23.07.2021 12:35

Лебединские полицейские поймали нелегального лесоруба

Одиннадцать сосен спилил 40-летний мужчина в лесу без разрешительных документов....

На Сумщине поймали нелегального лесоруба
22.07.2021 09:51

На Сумщине поймали нелегального лесоруба

Под процессуальным руководством Кролевецкого отдела Конотопской окружной прокуратуры сообщено о подозрении местному жителю, который незаконно срубил 46 деревьев (4 ст....

На Сумщине будут судить лесничего из-за служебной халатности которого срубили 333 дерева на 3,2 млн грн
08.07.2021 13:43

На Сумщине будут судить лесничего из-за служебной халатности которого срубили 333 дерева на 3,2 млн грн

Сумской областной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении главного лесничего Ямпольского дочернего агролесохозяйственного предприятия «Ямпольский агролесхоз»,...

На Сумщине в национальном парке поймали нелегального лесоруба
25.06.2021 11:10

На Сумщине в национальном парке поймали нелегального лесоруба

В Сумской области разоблачен мужчина в незаконном порубе лесонасаждений....

В Сумах будут судить нелегального лесоруба
22.06.2021 11:05

В Сумах будут судить нелегального лесоруба

Сумской окружной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении местного жителя, который незаконно срубил защитные лесонасаждения....

Новости

На Сумщине 16 новых случаев заболевания коронавирусом: в Сумах – 0 (подробности)
Сегодня 08:44
Обласна служба зайнятості Сумщини провела соціологічне дослідження
Сегодня 12:21
В сумском парке патрульные задержали двух наркоманов, которые искали закладки
Сегодня 12:10
Что известно о новом директоре КП «Сумыжилкомсервис»
Сегодня 12:03
На Сумщине определили самую спортивную громаду
Сегодня 11:43
В Сумах столкнулись ВАЗ и Ауди
Сегодня 11:06
Уряд ліквідував заповідник “Державотворці Сіверщини” з усипальницею гетьманів Скоропадських
Сегодня 10:37
Сумские патрульные обнаружили грабителя в розыске
Сегодня 10:35
Под Сумами пожарные ликвидировали возгорание стерни
Сегодня 10:03
На Сумщине будут судить нелегальных лесорубов
Сегодня 09:52
На Черниговщине в Днепре утонул житель Сум
Сегодня 09:01
Липовая Долина на Сумщине останется без газа
Сегодня 08:39
view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

Статьи

Замість шахової партії сумську «ЄС» обіграли в «дурня»?
Сегодня 09:16
Як отримати ковідний сертифікат: нові електронні сервіси для українських пацієнтів
Вчера 14:41
Передумови медичної кризи Сумщини (частина І)
Вчера 13:34
На Сумщине рост заболеваемости коронавирусом в 5 раз выше украинского (итоги недели)
Вчера 12:31
Школяр з Сумщини став переможцем олімпіади “Фінансовий геній - 2021” від ПриватБанку та Mastercard
Вчера 09:46
Валентин Добров: Федорченко і Нагорний починають дерибан власності громади
23.07.2021 19:17
Большие картины – стильное решение в интерьере ®
23.07.2021 17:38
Двух СБУшников отпустили, а третий "запел": новые детали нападения на сумских пограничников
22.07.2021 21:19
Валерій Партала: Моя справа – помста Бови за наші антикорупційні розслідування
22.07.2021 09:33
Почему можно заболеть коронавирусом после вакцинации
21.07.2021 16:49
Неочікуваний лідер: експерти назвали партію з найвищою активністю на Сумщині
21.07.2021 13:33
С каждым годом на ремонт тротуаров в Сумах выделяют все меньше денег
20.07.2021 16:58
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.