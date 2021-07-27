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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:44570

На Сумщине 16 новых случаев заболевания коронавирусом: в Сумах – 0 (подробности)

По состоянию на 27 июля в Сумской области 78 362 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 16 человек (Конотоп - 7, Ахтырка - 2, Тростянецкий район - 5, Шостка - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1343 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 1 (Шостка - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76 713 человек, из них за минувшие сутки - 16 (Белопольский район - 1, Бурынский район - 1, Конотоп - 2, Путивльский район - 1, Сумы - 6, Сумской район - 4, Шостка - 1).

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Общество Коронавирус
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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