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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:19614

В Сумах два микрорайона останутся без воды

Сумской водоканал сообщает об отключении воды.

Отключение воды связано с аварийной ситуацией на ул. Полесская - угол ул. Новая.

Для проведения аварийно-ремонтных работ с 9.00 временно будет прекращено водоснабжение в районе Анновка и Тепличного.

Общество Отключение воды
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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