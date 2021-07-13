В Сумах два микрорайона останутся без воды

Отключение воды связано с аварийной ситуацией на ул. Полесская - угол ул. Новая.
Для проведения аварийно-ремонтных работ с 9.00 временно будет прекращено водоснабжение в районе Анновка и Тепличного.
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряду потребителей....
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряду потребителей....
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряде потребителей....
Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях....
Ночью будет приостановлена работа Лепеховского водозабора....