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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:36161

Президент Альянса о матче с Металлистом: Приезжают и убивают команду. Будем что-то решать, или снимать команду

Президент липоводолинского Альянса Сергей Демченко очень недоволен судейством в матче против Металлиста.

Президент "Альянса" Сергей Демченко прокомментировал итог матча 1-го тура Первой лиги против "Металлиста" (0:2).

Демченко остался очень недоволен судейством, так как его команда в матче заработала два удаления и один из голов пропустила с пенальти.

"Приезжают и убивают команду. Вот зачем?

Я как президент трачу деньги своей семьи на команду. Это аграрный бизнес, у нас 5-6 тысяч пайщиков, и мы вкладываем эти деньги. И нас тут приходят хоронят при 5 тысячах.

Будем что-то решать… Или снимать команду… Это не годится", - сказал Демченко.

Спорт
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Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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