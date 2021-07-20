Краснопольщина останется без газа
«Сумыгаз» обращает внимание жителей пгт Краснополье, пгт Угроеды, сел Хмелевка, Веселое, Обильное, Лесное, Земляне, Славгород, Чернеччина, Грабовское, Мезеновка, Самотоевка, Порозок, Верхняя Пожня, Глыбное, Осоевка, Турья, Покровка, Наумовка, Михайловское Сумского района об отключении газа.
Сумское ЛПУМГ сообщает, что 28 июля полностью прекращает подачу природного газа по ГРС «Краснополье», ГРС «Осоевка», ГРС «Угроеды».
После выполнения работ распределение газа будет полностью восстановлено.