У Сумах відбудеться безкоштовне тестування на вірусний гепатит С!

Під час акції кожен охочий зможе безкоштовно в мобільній амбулаторії Клуб "Шанс" пройти експрес-тест на гепатит С, отримати практичні рекомендації з профілактики вірусних гепатитів і алгоритм дій у разі діагностування інфекції.

Довідково

Всесвітній день боротьби з гепатитами відзначають 28 липня. Вперше його провели у 2008 році за ініціативою Міжнародного альянсу по боротьбі з гепатитом. У 2010 році Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) внесла цю дату в свій календар, таким чином Всесвітній день боротьби з гепатитом отримав офіційний статус.