У Сумах відбудеться безкоштовне тестування на вірусний гепатит С!

Під час акції кожен охочий зможе безкоштовно в мобільній амбулаторії Клуб "Шанс" пройти експрес-тест на гепатит С, отримати практичні рекомендації з профілактики вірусних гепатитів і алгоритм дій у разі діагностування інфекції.
Окрім цього, для журналістів ми проведемо брифінг. Учасники:
— Андрій Букін, директор громадської організації “Клуб “Шанс”;
— Ірина Троцька, Голова групи експертів з інфекційних хвороб управління охорони здоров’я Сумської ОДА;
— Володимир Рябіченко, завідуючий відділенням гепатології КНП СОР "Медичний клінічний центр інфекційних хвороб та дерматології ім. З.Красовицького".
— Тарас Злиденний, директор КНП СОР “Обласний клінічний медичний сентр соціально-небезпечних захворювань”.
Захід відбудеться на площі Покровській (біля Центрального універмагу (ЦУМ).
Довідково
Всесвітній день боротьби з гепатитами відзначають 28 липня. Вперше його провели у 2008 році за ініціативою Міжнародного альянсу по боротьбі з гепатитом. У 2010 році Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) внесла цю дату в свій календар, таким чином Всесвітній день боротьби з гепатитом отримав офіційний статус.
У липні 2020 року кількість людей із гепатитом С в Україні оцінюється у 1 млн 300 тисяч, а гепатитом В – у понад 500 тисяч. 77 тис осіб із гепатитом В перебуває під медичним наглядом та 24 тис осіб із гепатитом С відповідно/