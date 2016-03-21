Водоканалу придется заплатить 2,3 млн грн за пользование водой Апелляция оставила без изменений решение о взыскании с КП «Водоканал Белополье» 2,3 млн грн убытков причиненных окружающей среде.

Северный апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда Сумской области, которым с коммунального предприятия «Водоканал Белополье» взыскано в специальные фонды государственного и местного бюджетов 2,3 млн грн убытков, причиненных окружающей среде.

В марте текущего года с соответствующим иском в Хозяйственный суд Сумской области обратился руководитель Конотопской местной прокуратуры в интересах государства в лице Государственной экологической инспекции в Сумской области. Основанием иска стало то, что КП «Водоканал Белополье» в течение 2018-2019 годов осуществляло забор подземных вод без специального разрешения на пользование недрами, что является нарушением ст. 17 Закона Украины «О питьевой воде и питьевом водоснабжении» и ст. 19 Кодекса Украины «О недрах». Из материалов дела суд установил, что в действиях ответчика имеются все элементы правонарушения, что является основанием для возложения на него ответственности за причиненный вред окружающей среде.

По предписаниям ст. 13 Конституции Украины земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа.

В соответствии со ст. 34 Закона Украины «Об охране окружающей природной среды», задача контроля в области охраны окружающей среды заключаются в обеспечении соблюдения требований законодательства об охране окружающей природной среды всеми государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от форм собственности и подчинения, а также гражданами.

Хозяйственный суд Сумской области принял решение об удовлетворении иска прокурора, которое поддержал суд апелляционной инстанции.