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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:30244

«Вікі любить пам’ятки» запрошує жителів Сумської області до участі у фотоконкурсі для вікіпедії

З 1 по 30 вересня відбудеться найбільший у світі міжнародний фотоконкурс об’єктів культурної спадщини «Вікі любить пам’ятки». В Україні конкурс пройде вже вдесяте. Мета проєкту – зібрати світлини всіх пам’яток нерухомої культурної спадщини України для ілюстрування статей у Вікіпедії

Конкурсний список складається з понад 92 тисяч пам’яток нерухомої історико-культурної спадщини з усіх областей України, в тому числі Криму. За попередні роки понад три тисячі учасників завантажили майже 330 тисяч світлин близько 38 тисяч об’єктів культурної спадщини – культових споруд, будинків, палаців. Проте більша частина культурної спадщини України все ще не має своїх світлин для Вікіпедії. Конкурс має на меті це виправити.

Запрошуємо долучатися до конкурсу, подавати свої фото, щоб показати унікальність історико-культурних об’єктів свого краю та привернути увагу до їх теперішнього стану.

Участь у конкурсі можуть узяти всі охочі. Для цього протягом вересня слід завантажувати на Вікісховище світлини власного авторства, послуговуючись конкурсними списками пам’яток. Фотографії можуть бути зроблені в будь-який період часу; головне, щоб це були власні роботи. Також можна вантажити відео, де зображені пам'ятки.

 Переможці конкурсу отримають цінні призи. Призовий фонд буде розподілено між авторами найкращих фотографій конкурсу загалом, авторами найкращих фото кожного регіону, учасниками, які сфотографували найбільшу кількість пам’яток в Україні та кожному регіоні, та переможцями спецномінацій. Окремою номінацією відзначатимуться автори, що вперше беруть участь у конкурсі.

Десять найкращих світлин культурної спадщини України змагатимуться на міжнародному рівні.

Як взяти участь дивіться на сайті конкурсу: http://wlm.photo

Детальніше із регламентом конкурсу можна ознайомитися за лінком: http://rules.wlm.photo

Сторінка конкурсу у Фейсбук: https://www.facebook.com/wlmua.

З пропозиціями щодо співпраці та питаннями звертайтеся до організаційного комітету конкурсу: wlm@wikimedia.org.ua.

Довідково: «Вікі любить пам’ятки» (Wiki Loves Monuments) — міжнародний конкурс фотографій пам'яток культурної спадщини для ілюстрування Вікіпедії, який був започаткований у 2010 році в Нідерландах. Конкурс був визнаний Книгою рекордів Гіннеса найбільшим фотоконкурсом у світі. Всього за час проведення конкурсу було завантажено понад 2,6 млн фотографій. В Україні конкурс проходить удесяте.

 
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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