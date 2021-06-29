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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:34244

За неделю на Сумщине зарегистрировано 249 опасных событий

Случаев гибели людей на пожарах не зарегистрировано. В результате пожаров травмировано 3 человека. Огнем уничтожено и повреждено 15 зданий и 5 единиц автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 79 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 18 зданий, 3 единицы автотракторной техники, материальных ценностей на общую сумму более 9 млн. 327 тыс. грн.

Как свидетельствует статистика, с наступлением теплой и засушливой погоды все чаще возникают пожары в экосистемах. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем, не провоцируйте пожара в природных экосистемах. При обнаружении признаков пожара в лесу и на открытых территориях немедленно звонить в Службу спасения по телефону «101», сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество ГСЧС
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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