Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:5511

На Сумщине сгорел гараж с авто внутри (видео)

На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание гаража и хозяйственной постройки, предотвратив взрыв кислородного и двух газовых баллонов.

25 июля в 14:50 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании гаража в с. Череповка, что на Бурынщине. На тушение направили отделение дежурного караула 18-й государственной пожарно-спасательной части и 39-й пожарно-спасательный пост.

На момент прибытия подразделений ГСЧС огонь охватил гараж по всей площади, автомобиль ВАЗ «2109», который находился внутри, а также стены на площади 70 кв. м и кровлю хозяйственной постройки, которая была расположена рядом с центром горения. В помещении гаража находились один кислородный и два газовых баллона, которые спасатели оперативно вынесли в безопасное место. Существовала угроза перекидывания огня на рядом расположенный жилой дом и автомобиль ЗАЗ «Таврия», который находился во дворе. Для бесперебойной подачи воды, автоцистерны пришлось дозаправлять от естественного водоема, который находился на расстоянии до 1,5 км.

В 15:24 возгорание локализовали, а в 19:45 - потратив на тушение около 15 т воды, пожар ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах пожарные ликвидировали возгорание мусора на открытой территории
Сегодня 11:09

В Сумах пожарные ликвидировали возгорание мусора на открытой территории

25 июля в 20:14, на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о сгорания мусора на открытой территории по переулку Гетманский...

На Сумщине пожарные спасли пшеничное поле площадью 90 га
24.07.2021 17:00

На Сумщине пожарные спасли пшеничное поле площадью 90 га

23 июля в 15:23 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о пожаре на поле вблизи с. Суховерховка Бурынской ОТГ....

На Сумщине ликвидировали возгорание жилого дома
22.07.2021 17:58

На Сумщине ликвидировали возгорание жилого дома

22 июля в 5:06, в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Лебединская в пгт...

На Сумщине на пожаре травмированы 3 человека
22.07.2021 15:34

На Сумщине на пожаре травмированы 3 человека

22 июля в 00:46 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома в с. Даценковка на Лебединщине....

В Ромнах пожарные ликвидировали возгорание квартиры
22.07.2021 11:07

В Ромнах пожарные ликвидировали возгорание квартиры

21 июля в 9:49 в Службу спасения «101» поступила информация о сильном задымлении на четвертом этаже в девятиэтажном жилом доме...

view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

Статьи

Школяр з Сумщини став переможцем олімпіади “Фінансовий геній - 2021” від ПриватБанку та Mastercard
Сегодня 09:46
Валентин Добров: Федорченко і Нагорний починають дерибан власності громади
23.07.2021 19:17
Большие картины – стильное решение в интерьере ®
23.07.2021 17:38
Двух СБУшников отпустили, а третий "запел": новые детали нападения на сумских пограничников
22.07.2021 21:19
Валерій Партала: Моя справа – помста Бови за наші антикорупційні розслідування
22.07.2021 09:33
Почему можно заболеть коронавирусом после вакцинации
21.07.2021 16:49
Неочікуваний лідер: експерти назвали партію з найвищою активністю на Сумщині
21.07.2021 13:33
С каждым годом на ремонт тротуаров в Сумах выделяют все меньше денег
20.07.2021 16:58
Україна відкриває останній – 5-й етап вакцинації населення проти COVID-19
20.07.2021 12:26
У Сумах посилюють контроль за перебуванням неповнолітніх поза домівкою в нічний час
20.07.2021 11:44
Невероятные приключения ахтырского журналиста в Риме на ЕВРО-2020
20.07.2021 07:16
"Пятеро СБУшников обмывали звание на границе с Россией": детали нападения на пограничников на Сумщине
19.07.2021 18:32
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.