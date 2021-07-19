На Сумщине сгорел гараж с авто внутри (видео) На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание гаража и хозяйственной постройки, предотвратив взрыв кислородного и двух газовых баллонов.

25 июля в 14:50 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании гаража в с. Череповка, что на Бурынщине. На тушение направили отделение дежурного караула 18-й государственной пожарно-спасательной части и 39-й пожарно-спасательный пост.

На момент прибытия подразделений ГСЧС огонь охватил гараж по всей площади, автомобиль ВАЗ «2109», который находился внутри, а также стены на площади 70 кв. м и кровлю хозяйственной постройки, которая была расположена рядом с центром горения. В помещении гаража находились один кислородный и два газовых баллона, которые спасатели оперативно вынесли в безопасное место. Существовала угроза перекидывания огня на рядом расположенный жилой дом и автомобиль ЗАЗ «Таврия», который находился во дворе. Для бесперебойной подачи воды, автоцистерны пришлось дозаправлять от естественного водоема, который находился на расстоянии до 1,5 км.

В 15:24 возгорание локализовали, а в 19:45 - потратив на тушение около 15 т воды, пожар ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.