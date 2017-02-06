На Сумщине будут судить нефтеворов

По данным следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, на территории Роменщины подсоединили трубу к магистральному нефтепроводу «Ахтырканафтогаз» и откачивали продукцию в емкости, которые были установлены в заброшенном доме на окраине села. А уже оттуда забирали похищенное сырье на специально оборудованном транспортном средстве и вывозили на подпольные нефтеперерабатывающие предприятия. Установлено, что группа действовала с сентября 2020 по январь 2021 года. Во время обысков у нефтеворов изъято 23 тонны сырья, орудия совершения преступления и транспортное средство.
Противоправную деятельность организованной группы пресечена 27 января 2021 года Службой безопасности Украины в Сумской области совместно со Следственным управлением Главного управления Государственной фискальной службы в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.
В настоящее время еще двое сообщников обвиняемых объявлены в розыск.
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Государственной экологической инспекцией в Сумской области с АО «Укргаздобыча» взыскано полную сумму ущерба, нанесенного окружающей среде в результате загрязнения земель...
Полиция устанавливает местонахождение злоумышленников, которые 6 сентября текущего года, намереваясь совершить кражу нефтепродуктов из газоконденсатной скважины вблизи с. Анастасовка Роменского...
На Сумщине правоохранители выявили ряд нарушений, допущенных предпринимателем при торговле нефтепродуктами и газом....
Трое мужчин как раз готовились к краже нефтепродуктов, когда им помешал наряд полиции охраны....
Областная власть планирует обращаться к Президенту Украины и Кабмину относительно негативных последствий деятельности на территории области предприятий НАК «Нафтогаз» и...