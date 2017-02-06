На Сумщине будут судить нефтеворов Сумской областной прокуратурой утверждено и 23 июля направлено в суд обвинительный акт в отношении организованной группы из четырех человек, которые путем врезки в нефтепровод похищали нефтепродукты (ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 28 \ ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 292та ч. 1 ст. 354 УК Украины).

По данным следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, на территории Роменщины подсоединили трубу к магистральному нефтепроводу «Ахтырканафтогаз» и откачивали продукцию в емкости, которые были установлены в заброшенном доме на окраине села. А уже оттуда забирали похищенное сырье на специально оборудованном транспортном средстве и вывозили на подпольные нефтеперерабатывающие предприятия. Установлено, что группа действовала с сентября 2020 по январь 2021 года. Во время обысков у нефтеворов изъято 23 тонны сырья, орудия совершения преступления и транспортное средство.

Противоправную деятельность организованной группы пресечена 27 января 2021 года Службой безопасности Украины в Сумской области совместно со Следственным управлением Главного управления Государственной фискальной службы в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

В настоящее время еще двое сообщников обвиняемых объявлены в розыск.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.