В Сумах пожарные ликвидировали возгорание мусора на открытой территории

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 2-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено мусора на площади до 300 кв. м. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который был расположен на расстоянии 1 км от очага горения.
В 20:42 возгорание локализовали, а в 22:24 - потратив на тушение около 10 т воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 10 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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